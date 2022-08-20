«Ювентус» пытался подписать Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» проявлял интерес к экс-полузащитнику мадридского «Реала» Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри лично созванивался с бразильским хавбеком, чтобы уговорить его перейти в «Ювентус». Однако стороны не смогли прийти к соглашению по условиям сделки, поэтому официального предложения о трансфере от итальянского клуба так и не последовало.

Напомним, 19 августа «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Каземиро, который защищал цвета «Реала» на протяжении девяти последних лет, пять раз выиграв со «сливочными» Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провёл за «Реал» 48 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.