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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сайт мадридского «Реала» - самый посещаемый в Европе среди футбольных

 
19 Августа 2022 • 21:59 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.72
Через 23 ч. 17 мин.

Сайт мадридского «Реала» - самый посещаемый в Европе, если учитывать лишь футбольные сайты, в месяц на него регистрируются около 8 миллионов заходов. Такие данные приводит популярное приложение SimilarWeb, которое сообщает, что подобное положение вещей сохраняется уже шесть лет. Любопытно, что в Испании сайт «Реала» занимает лишь двенадцатое место среди всех спортивных - но впереди лишь проекты, связанные со ставками на игры.

Если говорить об Испании в целом, то там сайт «Реала» занимает 591-е место. Любопытны и другие цифры - 97,27 процентов траффика на сайт «Реала» это органический трафик, естественный, и лишь 2,73% - платный.

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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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20.08  20:30 Мальорка ... Бетис 2.95 3.25 2.55
20.08  23:00 Сельта ... Реал Мадрид 3.90 3.85 1.92
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