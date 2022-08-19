Сайт мадридского «Реала» - самый посещаемый в Европе среди футбольных

Сайт мадридского «Реала» - самый посещаемый в Европе, если учитывать лишь футбольные сайты, в месяц на него регистрируются около 8 миллионов заходов. Такие данные приводит популярное приложение SimilarWeb, которое сообщает, что подобное положение вещей сохраняется уже шесть лет. Любопытно, что в Испании сайт «Реала» занимает лишь двенадцатое место среди всех спортивных - но впереди лишь проекты, связанные со ставками на игры.

Если говорить об Испании в целом, то там сайт «Реала» занимает 591-е место. Любопытны и другие цифры - 97,27 процентов траффика на сайт «Реала» это органический трафик, естественный, и лишь 2,73% - платный.