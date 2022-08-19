Анчелотти подтвердил уход Каземиро

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе полузащитника «сливочных» Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец согласовал условия личного контракта с манкунианцами.

Итальянский специалист подтвердил предстоящий уход своего подопечного в другой клуб.

«Он сообщил мне, что нуждается в новом вызове. Мы уважаем его решение покинуть наш клуб», — заявил Анчелотти.

Напомним, что Каземиро защищает цвета «Реала» с 2013 года. В составе мадридской команды хавбек трижды выигрывал чемпионат Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.