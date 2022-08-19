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Анчелотти подтвердил уход Каземиро

 
19 Августа 2022 • 14:09 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.30 1.70
20.08 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе полузащитника «сливочных» Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 30-летний бразилец согласовал условия личного контракта с манкунианцами.

Итальянский специалист подтвердил предстоящий уход своего подопечного в другой клуб.

«Он сообщил мне, что нуждается в новом вызове. Мы уважаем его решение покинуть наш клуб», — заявил Анчелотти.

Напомним, что Каземиро защищает цвета «Реала» с 2013 года. В составе мадридской команды хавбек трижды выигрывал чемпионат Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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