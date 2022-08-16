Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро не рассматривает вариант с переездом в Англию.

По сведениям достоверных источников, 30-летний бразилец стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед». Сделка считается маловероятной, однако в клубе всерьёз обсуждают кандидатуру титулованного опорного хавбека. Впрочем, как сообщает журналист ESPN Родриго Фаез, Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед». Игрок не видит причин для ухода из «Реала».

На счету Каземиро 336 матчей за «сливочных» с момента приезда в столицу Испании. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025 года.