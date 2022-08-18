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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» вынужден сыграть с «Сельтой» в форме, которая ещё не была представлена

 
18 Августа 2022 • 19:30 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.30 1.67
20.08 23:00

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» будет играть против «Сельты». Мадридская команда планировала выйти на поле в сиреневой форме, в которой она уже играла против «Альмерии». Тем не менее, Ла Лига не одобрила этот комплект, посчитав, что игроки команд будут плохо различимы на поле, ведь домашняя форма «Сельты» выполнена в голубых цветах. Об этом рассказывает Marca, ссылаясь на Radio Estadio.

Как следствие, «Реалу» придётся использовать третью форму, которая ещё не была представлена. Речь идёт о форме, выполненной в чёрном цвете с элементами цвета лайма.

Матч «Сельта» - «Реал» пройдёт 20 августа.

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Реал Мадрид
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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