​«Реал» вынужден сыграть с «Сельтой» в форме, которая ещё не была представлена

Во втором туре чемпионата Испании «Реал» будет играть против «Сельты». Мадридская команда планировала выйти на поле в сиреневой форме, в которой она уже играла против «Альмерии». Тем не менее, Ла Лига не одобрила этот комплект, посчитав, что игроки команд будут плохо различимы на поле, ведь домашняя форма «Сельты» выполнена в голубых цветах. Об этом рассказывает Marca, ссылаясь на Radio Estadio.

Как следствие, «Реалу» придётся использовать третью форму, которая ещё не была представлена. Речь идёт о форме, выполненной в чёрном цвете с элементами цвета лайма.

Матч «Сельта» - «Реал» пройдёт 20 августа.