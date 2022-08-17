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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» не получал предложений от «МЮ» по Каземиро

 
17 Августа 2022 • 01:15 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
20.08 23:00

«Манчестер Юнайтед» не делал официальных предложений мадридскому «Реалу» по полузащитнику Каземиро.

Как сообщили различные источники, бразилец рассматривается английским клубом в качестве одной из главных трансферных целей. Эрик тен Хаг хотел бы видеть в своей команде качественного полузащитника оборонительного плана, и Каземиро – в числе любимых кандидатур голландского специалиста на эту роль. Однако, по информации Marca, в настоящий момент «Реал» не получал предложений по 30-летнему опорнику. При этом утверждается, что «Манчестер Юнайтед» направил в Испанию посредников для проведения предварительных переговоров по трансферу.

По данным источника, рулевой «Реала» Карло Анчелотти не хочет отпускать Каземиро, но в клубе ничего не исключают.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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