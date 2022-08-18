Каземиро попросит «Реал» отпустить его в топ-клуб АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро в ближайшее время попросит руководство «сливочных» отпустить его в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает испанский журналист Хосеп Педрероль.

Напомним, что «красные дьяволы» готовы предложить за 30-летнего бразильца 60 миллионов евро и поднять ему зарплату. Каземиро интересен вариант с «Манчестер Юнайтед», поэтому полузащитник собирается добиться своего переезда на «Олд Траффорд».

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент идёт на дне турнирной таблице Английской премьер-лиги после двух туров. Следующий матч команда проведёт дома против «Ливерпуля».