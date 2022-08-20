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Каземиро готовится вылететь в Манчестер

 
20 Августа 2022 • 10:42 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.72
Через 11 ч. 9 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро готовится вылететь в Манчестер для завершения своего трансфера в «МЮ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразильцу был назначен медосмотр.

Сумма сделки, как и сообщалось ранее, с учётом бонусов составит 80 миллионов евро. Отмечается, что полузащитник в понедельник с большой долей вероятности будет присутствовать на трибунах «Олд Траффорд» во время матча с «Ливерпулем».

По сведениям источника, следующей целью «Манчестер Юнайтед» станет вингер амстердамского «Аякса» Антони, за которым «красные дьяволы» гоняются практически всё лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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