Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро готовится вылететь в Манчестер для завершения своего трансфера в «МЮ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразильцу был назначен медосмотр.

Сумма сделки, как и сообщалось ранее, с учётом бонусов составит 80 миллионов евро. Отмечается, что полузащитник в понедельник с большой долей вероятности будет присутствовать на трибунах «Олд Траффорд» во время матча с «Ливерпулем».

По сведениям источника, следующей целью «Манчестер Юнайтед» станет вингер амстердамского «Аякса» Антони, за которым «красные дьяволы» гоняются практически всё лето.