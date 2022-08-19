Анчелотти в последний раз попробует убедить Каземиро остаться в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предпримет последнюю попытку удержать в своей команде полузащитника Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» очень близок к договорённости с «Реалом» – цена вопроса составит чуть менее 70 млн евро. Судьба трансфера может решиться уже в пятницу, информирует издание Marca. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти попробует поговорить с 30-летним бразильцем, чтобы убедить его остаться, и если эта попытка потерпит неудачу, то громкий трансфер будет оформлен уже в скором времени с очень высокой вероятностью.

Сам Каземиро, как известно, воодушевлён перспективой поиграть в Англии. Бразилец доволен предложенным ему долгосрочным контрактом.