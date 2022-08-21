Бензема вышел на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом в поединке второго тура чемпионата Испании против «Сельты». Он забил с 11-метровой отметки в первом тайме.

Примечательно, что этот мяч стал для французского бомбардира 220-м в элитном дивизионе испанского чемпионата. Карим вышел на восьмое место в списке лучших голеадоров Ла Лиги, обойдя экс-игрока хихонского «Спортинга» Кини, забившего 2019 голов.

Ближайшей целью Бензема теперь является Сесар Родригес, на счету которого 222 года. Лидер по этому показателю – Лионель Месси. На счету аргентинца 472 забитых мяча.