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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема вышел на восьмое место в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги

21 Августа 2022 • 08:22 Комментировать
Сельта
1:4
Реал Мадрид
окончен
 

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема отметился забитым мячом в поединке второго тура чемпионата Испании против «Сельты». Он забил с 11-метровой отметки в первом тайме.

Примечательно, что этот мяч стал для французского бомбардира 220-м в элитном дивизионе испанского чемпионата. Карим вышел на восьмое место в списке лучших голеадоров Ла Лиги, обойдя экс-игрока хихонского «Спортинга» Кини, забившего 2019 голов.

Ближайшей целью Бензема теперь является Сесар Родригес, на счету которого 222 года. Лидер по этому показателю – Лионель Месси. На счету аргентинца 472 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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