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Каземиро отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед»

 
17 Августа 2022 • 10:27 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.70
20.08 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Лукас Наваррет.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба рассматривает 30-летнего бразильца в качестве альтернативы полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио, которого вряд ли удастся подписать нынешним летом.

Действующий контракт Каземиро со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Реала» 48 матчей, забив один гол, а также отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 10:45
Я же говорю, что он вертел их... И не на карандаше .. Хе-хе..
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