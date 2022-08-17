Каземиро отказывается переходить в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Лукас Наваррет.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба рассматривает 30-летнего бразильца в качестве альтернативы полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио, которого вряд ли удастся подписать нынешним летом.

Действующий контракт Каземиро со «сливочными» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Реала» 48 матчей, забив один гол, а также отдав четыре результативные передачи.