«Такой игрок нужен всем» – Винисиус тепло попрощался с Каземиро

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мгновенно отреагировал на вести об уходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

«Трудно выразить в словах мою благодарность Каземиро. Такой игрок нужен всем командам. Желаю удачи и всего наилучшего», – написал в социальных сетях 22-летний бразилец, прикрепив совместные фотографии с соотечественником в цветах «Реала».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» официально объявили о договорённости по трансферу Каземиро. Стоимость сделки может достичь более 80 млн евро с учётом бонусов. Полузащитник подпишет с английским клубом четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на год.