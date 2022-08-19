Каземиро уже попрощался с партнёрами по «Реалу»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро уже успел попрощаться со своими партнёрами по команде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что бразилец принял решение присоединиться к «Манчестер Юнайтед», что недавно на пресс-конференции подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. Трансфер Каземиро обойдётся «красным дьяволам» в 70 миллионов евро с учётом бонусов.

Каземиро ждёт, пока клубу согласуют последние детали трансфера, после чего вылетит в Великобританию для прохождения медицинского обследования. «Манчестер Юнайтед» уже согласовал с игроком условия контракта, по которому бразилец будет зарабатывать больше, чем в «Реале».