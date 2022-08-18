«Реал» не будет мешать Каземиро, если бразилец захочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Реал» не будет препятствовать переходу полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед», если бразилец решит сменить клуб, сообщает Cope.

По информации источника, окончательное решение о будущем 30-летнего футболиста будет принято сегодня или же завтра.

Ранее стало известно, что «сливочные» готовы отпустить своего игрока, если заработают на его продаже 80 миллионов евро. Однако манкунианцы пока готовы предложить лишь 60 миллионов.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за «Реал» 48 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.