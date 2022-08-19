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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» будет платить Каземиро более 400 тысяч евро в неделю

 
19 Августа 2022 • 00:59 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.30 1.67
20.08 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед».

Переход звёздного бразильца обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 60 млн евро, ещё 10 млн может быть выплачено «Реалу» в виде бонусов при достижении определённых условий, докладывает авторитетное издание The Athletic. Контракт хавбека с «красными дьяволами» будет рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. По данным источника, после переезда в Англию 30-летний игрок будет зарабатывать более 400 тысяч евро в неделю – примерно на одном уровне с голкипером Давидом де Хеа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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