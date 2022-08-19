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Netflix покажет фильм о предательстве Фигу в 2000 году

 
19 Августа 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
4.50 4.20 1.72
20.08 23:00

Трансфер португальского футболиста Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал» стал самым громким на долгие годы - возможно, до трансфера Неймара в «ПСЖ». «Реал» заплатил за португальца просто немыслимые для 2000 года 62 миллиона евро, чем навсегда проклял себя в глазах фанатов «Барселоны».

Сейчас Netflix собирается показать фильм об этом событии, его первый показ состоится 25 августа. В съемках согласились принять участие Хосеп Гвардиола, Фернандо Йерро, Роберто Карлос, президент «Реала» Флорентино Перес и тогдашний президент «Барселоны» Жоан Гаспар - главные действующие лица той эпохи испанского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Луиш Фигу
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Августа 2022 в 20:40
Любопытно будет посмотреть, Фигу ( он же Кукиш ) месяц назад давал интерьвью что его использовали в темную и там что то мутное , в темную это наверное как и его земляка Роналду который летел в сити а преземлился игроком МЮ )) самый хитрый аферюга в футболе это Хорек , так ловко пристроился к королевской семейке ,вернее к казне , лущит бабосы , очень бы хотелось откровенного интерьвью Дель Боске которого хорек красиво слил ,одной из причин были как раз не нужные ,но дорогие трансферы в клуб ,Типа Бекхема ,Оуэна ,именно с подачи Бекхема в футболе появилась это припудренная братия с хвостиками и косичками ,Вернее его жене Виктории ,это она сделала из лаптя попсового идола ,коим он и являлся потом красавчик Оуэн уже давно полный ноль..а потом пошла волна ,Хорек быстро вкурил тему засек как в МЮ потянулась странная пестрая толпа дебилоидов которая просто слюни пускала на фотогеничного Бекхема ,Перес пркупил эту братию чуть ли не оптом ))) а матчи делали пахари Рауль ,Зидан ну и еще пару игроков , ну а потом пошли штамповать ,Роналду полупокер , а работу делали Модрич ,Кросс , Марсело ,а припудренные получали золотые мячи , ну как последствие этого появляется плеснь в виде всяких политэкспертов ,ингерманов и идиотов кастилий и прочих , конечно же в кино мы этого не увидим ...
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