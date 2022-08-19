Netflix покажет фильм о предательстве Фигу в 2000 году

Трансфер португальского футболиста Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал» стал самым громким на долгие годы - возможно, до трансфера Неймара в «ПСЖ». «Реал» заплатил за португальца просто немыслимые для 2000 года 62 миллиона евро, чем навсегда проклял себя в глазах фанатов «Барселоны».

Сейчас Netflix собирается показать фильм об этом событии, его первый показ состоится 25 августа. В съемках согласились принять участие Хосеп Гвардиола, Фернандо Йерро, Роберто Карлос, президент «Реала» Флорентино Перес и тогдашний президент «Барселоны» Жоан Гаспар - главные действующие лица той эпохи испанского футбола.