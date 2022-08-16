«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро

«Манчестер Юнайтед» не пожалеет средств на подписание звезды мадридского «Реала» Каземиро.

Эрик тен Хаг очень хочет видеть в рядах своей команды опытного бразильца, а «Реал», как сообщается, рассмотрит продажу Каземиро, поскольку имеет в составе достаточно молодых игроков, способных закрыть позицию опорного хавбека. По данным английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить порядка 60 млн евро за 30-летнего футболиста. При этом в Испании считают, что полузащитник не собирается покидать «Реал».

Действующее соглашение Каземиро с мадридским грандом истекает через три года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 40 млн евро.