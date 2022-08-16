Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро

 
16 Августа 2022 • 23:35 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
20.08 23:00

«Манчестер Юнайтед» не пожалеет средств на подписание звезды мадридского «Реала» Каземиро.

Эрик тен Хаг очень хочет видеть в рядах своей команды опытного бразильца, а «Реал», как сообщается, рассмотрит продажу Каземиро, поскольку имеет в составе достаточно молодых игроков, способных закрыть позицию опорного хавбека. По данным английских СМИ, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить порядка 60 млн евро за 30-летнего футболиста. При этом в Испании считают, что полузащитник не собирается покидать «Реал».

Действующее соглашение Каземиро с мадридским грандом истекает через три года. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
16 Августа 2022 в 23:42
А почему сразу не Месси... Ещё две недели и вся эта болтовня закончится... Тех Хаг сам на поле выйдет... Хуже точно не будет.. Если останется... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро 1
23:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросила мать Рабио у «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду обновил собственный антирекорд 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Каждый восьмой гол в новом сезоне АПЛ - это автогол
22:24 · Англия. Премьер-лига
В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств
22:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – об удалении: «Осознаю цену своего поступка»
21:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду интересен двум топ-клубам 1
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» почти утратил надежду на подписание Рабио
21:24 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Кристал Пэлас» получил несколько сотен сообщений с угрозами о смерти после удаления Нуньеса 1
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписал Удоги за 18 млн евро официально
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подпишет 7-летние контракты с молодыми лидерами команды
Все новости
Рекомендуем