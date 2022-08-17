Каземиро рассмотрит вариант с «МЮ», клуб готов существенно поднять ему зарплату

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро готов рассмотреть вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед». Такой информацией в социальных сетях поделился журналист Рамон Альварес.

Отмечается, что «красные дьяволы» готовы существенно поднять бразильцу заработную плату. В данный момент 30-летний полузащитник зарабатывает в мадридском «Реале» около 220 тысяч евро в неделю.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обратил внимание на Каземиро после неудачи с трансфером Адриена Рабио, который потребовал у руководства «красных дьяволов» слишком большую зарплату.

Трансфер Каземиро оценивается в 60 миллионов евро.