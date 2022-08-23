Клопп – о поражении от «МЮ»: «Звучит смешно, но мы должны были выиграть этот матч»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачном исходе поединка против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках третьего тура АПЛ.

Уступив принципиальному сопернику на «Олд Траффорд», «Ливерпуль» остался всего с двумя набранными очками после трёх туров.

«Соперник агрессивнее начал игру, в некоторых эпизодах нам не везло. Конечно, было бы очень кстати сравнять счёт перед перерывом.

Мы нанесли очень много ударов по воротам для выездного матча против «Манчестер Юнайтед», но нам следовало лучше реализовывать свои шансы.

Из-за травм мы столкнулись с серьёзными проблемами: на этой неделе мы могли рассчитывать только на 14-15 игроков основной обоймы. Считаю, что сегодня мы должны были выигрывать. Да, это звучит смешно, но таково моё мнение», – заявил Клопп.