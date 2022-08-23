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Клопп – о поражении от «МЮ»: «Звучит смешно, но мы должны были выиграть этот матч»

 
23 Августа 2022 • 00:49 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачном исходе поединка против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в рамках третьего тура АПЛ.

Уступив принципиальному сопернику на «Олд Траффорд», «Ливерпуль» остался всего с двумя набранными очками после трёх туров.

«Соперник агрессивнее начал игру, в некоторых эпизодах нам не везло. Конечно, было бы очень кстати сравнять счёт перед перерывом.

Мы нанесли очень много ударов по воротам для выездного матча против «Манчестер Юнайтед», но нам следовало лучше реализовывать свои шансы.

Из-за травм мы столкнулись с серьёзными проблемами: на этой неделе мы могли рассчитывать только на 14-15 игроков основной обоймы. Считаю, что сегодня мы должны были выигрывать. Да, это звучит смешно, но таково моё мнение», – заявил Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Августа 2022 в 01:03
Да, Клопп, пока что ты блоха, а не заноза в заднице для Пепа... Нафига Мане отпустил?.. Хе-хе...
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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