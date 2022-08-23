«Ливерпуль» потерпел первое поражение в текущем календарном году

В заключительном матче третьего тура между собой встречались команды, которые в первых двух турах на двоих из 12 возможных очков набрали лишь два - это «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Несмотря на слабую форму манкунианцев, именно они открыли счет в этой игре в первом тайме, к перерыву удержали преимущество, а в начале второй половины встречи забили еще один гол.

Все, чем смог ответить «Ливерпуль» - это голом египетского форварда Мохамеда Салаха. Для вице-чемпионов Англии это было первое поражение в текущем календарном году в рамках АПЛ, в последний раз «Ливерпуль» проигрывал 28 декабря прошлого года - тогда команда Юргена Клоппа уступила «Лестеру» с минимальным счетом.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Борнмут».