Клопп рассказал, кто из травмированных игроков восстановился к матчу с «МЮ»

Немецкий специалист Юрген Клопп, занимающий пост главного тренера «Ливерпуля», рассказал о том, кто из травмированных футболистов успел восстановиться к поединку третьего тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Кейта болел около недели, в последнем матче был в резерве, сейчас же он полностью вернулся к тренировкам. Наби выглядит довольно хорошо. Фирмино? Он тоже хорошо потренировался и готов играть», - передает слова наставника Talksport.

Кроме того, Клопп отметил, что в строй вернулся защитник Джо Гомес.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в понедельник, 22 августа.