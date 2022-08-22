«Ливерпуль» отказался от идеи покупки полузащитника

По всей видимости, «Ливерпуль» уже завершил свои дела на трансферном рынке. Издание The Athletic сообщает, что мерсисайдская команда отказалась от идеи приобретения ещё одного центрального полузащитника.

Напомним, что потребность в игроке подобного амплуа возникла в связи с кадровыми проблемами. В данный момент команде Юргена Клоппа из-за травм не могут помочь такие футболисты, как Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс. Все перечисленные полузащитники будут отсутствовать минимум до начала сентября.

Этим летом «Ливерпуль» совершил лишь три трансфера. В команду пришли Дарвин Нуньес, Фабиу Карвалью и Келвин Ремзи.