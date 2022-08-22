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«Ливерпуль» отказался от идеи покупки полузащитника

 
22 Августа 2022 • 10:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 9 ч. 57 мин.

По всей видимости, «Ливерпуль» уже завершил свои дела на трансферном рынке. Издание The Athletic сообщает, что мерсисайдская команда отказалась от идеи приобретения ещё одного центрального полузащитника.

Напомним, что потребность в игроке подобного амплуа возникла в связи с кадровыми проблемами. В данный момент команде Юргена Клоппа из-за травм не могут помочь такие футболисты, как Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кёртис Джонс. Все перечисленные полузащитники будут отсутствовать минимум до начала сентября.

Этим летом «Ливерпуль» совершил лишь три трансфера. В команду пришли Дарвин Нуньес, Фабиу Карвалью и Келвин Ремзи.

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Ливерпуль Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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