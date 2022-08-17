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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг планирует усадить на скамейку Магуайра

 
17 Августа 2022 • 15:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» провалил два стартовых матча Премьер-лиги, уступив «Брайтону» и «Брентфорду» с результатами 1:2 и 0:4 соответственно. Впереди у «красных дьяволов» битва с «Ливерпулем», и Эрик тен Хаг думает, как быть с кошмаром в обороне его команды.

По данным Manchester Evening News, тен Хаг планирует усадить на скамейку запасных капитана команды Гарри Магуайра. Пару центральных защитников «Манчестер Юнайтед» могут составить Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

Источники из раздевалки «красных дьяволов» говорят о том, что футболисты предпочитают сыграть против «Ливерпуля» более прагматично. В команде считают, что требования тен Хага не соответствует набору навыков имеющихся футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 15:54
На пару с гелевым они там будут смотреться как Twix... 👨‍❤️‍👨... А-ха-ха-ха...
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