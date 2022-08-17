Тен Хаг планирует усадить на скамейку Магуайра

«Манчестер Юнайтед» провалил два стартовых матча Премьер-лиги, уступив «Брайтону» и «Брентфорду» с результатами 1:2 и 0:4 соответственно. Впереди у «красных дьяволов» битва с «Ливерпулем», и Эрик тен Хаг думает, как быть с кошмаром в обороне его команды.

По данным Manchester Evening News, тен Хаг планирует усадить на скамейку запасных капитана команды Гарри Магуайра. Пару центральных защитников «Манчестер Юнайтед» могут составить Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.

Источники из раздевалки «красных дьяволов» говорят о том, что футболисты предпочитают сыграть против «Ливерпуля» более прагматично. В команде считают, что требования тен Хага не соответствует набору навыков имеющихся футболистов.