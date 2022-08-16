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«Манчестер Юнайтед» не может договориться с Рабио

 
16 Августа 2022 • 20:21 Комментировать (1)
Сампдория
...
Ювентус
5.50 3.90 1.63
22.08 21:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио до сих пор не согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед».

Туринский клуб уже дал согласие на продажу француза, однако игрок по-прежнему отказывается поставить подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент «красные дьяволы» не могут предложить 27-летнему хавбеку зарплату, которую он требует, из-за чего переговоры затягиваются.

Напомним, что стоимость трансфера, если он состоится, может достичь 20 млн евро с учётом бонусов. Действующее соглашение Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Августа 2022 в 20:37
С мамой Рабьо...
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