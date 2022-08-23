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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» заслужил аплодисменты»

 
23 Августа 2022 • 01:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
окончен

Известный суровыми высказываниями Рой Кин наконец-то доволен игрой своей бывшей команды.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в центральном поединке третьего тура Премьер-лиги. Данная победа стала первой для наставника Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».

«С самого начала матча игроки правильно отреагировали на сигналы, которые подал им тренер. Сегодня команда была превосходна: предельная самоотдача, невероятное желание. Футболисты полностью заслужили аплодисменты в свой адрес, потому что провели выдающийся матч», – отметил в студии Sky бывший полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рой Кин Эрик тен Хаг
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окончен Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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