Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» заслужил аплодисменты»

Известный суровыми высказываниями Рой Кин наконец-то доволен игрой своей бывшей команды.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (2:1) в центральном поединке третьего тура Премьер-лиги. Данная победа стала первой для наставника Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».

«С самого начала матча игроки правильно отреагировали на сигналы, которые подал им тренер. Сегодня команда была превосходна: предельная самоотдача, невероятное желание. Футболисты полностью заслужили аплодисменты в свой адрес, потому что провели выдающийся матч», – отметил в студии Sky бывший полузащитник.