«Заткнись и начни говорить ногами»: Снейдер наехал на Роналду

Экс-футболист сборной Голландии и мадридского «Реала» Уэсли Снейдер поделился мнением о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В СМИ ходили слухи о желании 37-летнего бомбардира сменить клубную прописку.

«Меня это очень сильно раздражает. Я считаю, что Криштиану пора заткнуться и начать говорить своими ногами. Он же является профессионалом высочайшего уровня», - передает слова голландца Veronica Offside.

В новом сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями.

Следующий поединок «МЮ» проведет против «Ливерпуля». Игра состоится сегодня, 22 августа.

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