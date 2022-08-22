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«Заткнись и начни говорить ногами»: Снейдер наехал на Роналду

 
22 Августа 2022 • 09:52 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 9 ч. 57 мин.

Экс-футболист сборной Голландии и мадридского «Реала» Уэсли Снейдер поделился мнением о ситуации нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В СМИ ходили слухи о желании 37-летнего бомбардира сменить клубную прописку.

«Меня это очень сильно раздражает. Я считаю, что Криштиану пора заткнуться и начать говорить своими ногами. Он же является профессионалом высочайшего уровня», - передает слова голландца Veronica Offside.

В новом сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в двух матчах, не отметившись голевыми действиями.

Следующий поединок «МЮ» проведет против «Ливерпуля». Игра состоится сегодня, 22 августа.

Роналду положил конец своей трансферной саге

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уэсли Снейдер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (2)
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Манчестерский Иппатий
22 Августа 2022 в 11:36
Деффки зарабатывают тем, что между ног...
Alex1972
22 Августа 2022 в 11:20
Как заткнуться?... Он итак молчит... А ноги?.. Ноги уже давно не двигаются...🧑‍🦽... А-ха-ха-ха...
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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