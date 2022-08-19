​Игроки «Манчестер Юнайтед» переживают о своих близких перед игрой с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» начал новый чемпионат с двух поражений с общим счётом 1:6, а впереди – игра с «Ливерпулем». Фанаты «красных дьяволов» перед северо-западным дерби снова готовят акции протеста против семьи Глейзеров, владеющей клубом. Между тем, The Telegraph рассказывает об опасениях среди футболистов «Манчестер Юнайтед». Они переживают о своих близких, которые планируют посетить «Олд Траффорд» в понедельник вечером. Игроки считают, что фанаты могут сорвать злость на их друзьях и родственниках, которые оказываются на трибунах. По этой причине многие футболисты «МЮ» пока думают, раздавать ли билеты своим близким.

Напомним, что полтора года назад фанаты «Манчестер Юнайтед» сорвали матч с «Ливерпулем», ворвавшись в помещения «Олд Траффорд».