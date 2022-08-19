Гакпо всё ещё может уйти в топ-клуб АПЛ

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо может перебраться в Английскую премьер-лигу до конца трансферного окна. По сведениям от инсайдера Фабрицио Романо, нидерландец остаётся в списке желаний главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Как сообщает источник, сделке могут способствовать хорошие отношения наставника «красных дьяволов» с агентами футболиста. Сам Гакпо хотел бы получить повышение уже этим летом.

В двух первых матчах нового сезона чемпионата Нидерландов 23-летний Гакпо уже отметился двумя голами и результативной передачей. ПСВ хочет выручить за игрока около 40 миллионов евро.