Игроки «Ливерпуля» раздали подарки поклонникам клуба

«Кто там? Почтальон Печ... простите, Мохамед Салах» - примерно в такой ситуации на днях оказались десятки поклонников «Ливерпуля». Руководство «Ливерпуля» решило осчастливить своих болельщиков подарками, не очень дорогими - но в данной ситуации важнее внимание, а не цена подарка.

В принципе, в «Ливерпуле» не особо стремились медиатизировать ситуацию, но это сделали сами болельщики. Особенно популярным оказалось видео, в котором в гости явились Салах с Цимикасом.

- Гарри, там Салах у ворот! - завопила молодая англичанка, завидев, кто явился в гости. Любопытно, что выбежав к таким гостям, Гарри и его невеста полностью проигнорировали Цимикаса - их интересовал только Салах. Ну а Цимикаса выручили детишки - они уделили ему внимание, и даже попытались спеть гимн «Ливерпуля».