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Игроки «Ливерпуля» раздали подарки поклонникам клуба

 
20 Августа 2022 • 04:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.20 4.30 1.60
22.08 22:00

«Кто там? Почтальон Печ... простите, Мохамед Салах» - примерно в такой ситуации на днях оказались десятки поклонников «Ливерпуля». Руководство «Ливерпуля» решило осчастливить своих болельщиков подарками, не очень дорогими - но в данной ситуации важнее внимание, а не цена подарка.

В принципе, в «Ливерпуле» не особо стремились медиатизировать ситуацию, но это сделали сами болельщики. Особенно популярным оказалось видео, в котором в гости явились Салах с Цимикасом.

- Гарри, там Салах у ворот! - завопила молодая англичанка, завидев, кто явился в гости. Любопытно, что выбежав к таким гостям, Гарри и его невеста полностью проигнорировали Цимикаса - их интересовал только Салах. Ну а Цимикаса выручили детишки - они уделили ему внимание, и даже попытались спеть гимн «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Костас Цимикас Константинос Цимикас
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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20.08  17:00 Лестер ... Саутгемптон 1.83 4.00 4.00
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