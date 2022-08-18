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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду не перейдёт в «Боруссию»

 
18 Августа 2022 • 18:34 Комментировать (3)
Боруссия Д
...
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20.08 16:30

Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По сведениям BILD, агент португальского игрока Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Боруссии», но в немецком клубе не заинтересовались игроком.

Ранее сообщалось, что «шмели» являются последним вариантом, куда бы мог перейти Роналду. Сам форвард был не против такого трансфера, ведь «Боруссия» выступит в предстоящем розыгрыше Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (3)
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One Live
18 Августа 2022 в 19:23
Админы, ну хватит в стиле Алекса новости генерировать)
andi
18 Августа 2022 в 18:56
Кто уже только не отказался от Роналду. По ходу пора завершать карьеру.
Alex1972
18 Августа 2022 в 18:38
Уже?.. Для коллекции отказов пойдёт... Хе...
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