Роналду не перейдёт в «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По сведениям BILD, агент португальского игрока Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Боруссии», но в немецком клубе не заинтересовались игроком.

Ранее сообщалось, что «шмели» являются последним вариантом, куда бы мог перейти Роналду. Сам форвард был не против такого трансфера, ведь «Боруссия» выступит в предстоящем розыгрыше Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.