Салах догнал Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором единственного гола своей команды во вчерашнем матче третьего тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Мерсисайдцы потерпели поражение на «Олд Траффорд» со счетом 1:2.

Благодаря этому мячу египетский нападающий сравнялся по голам в Премьер-лиге с легендой «красных» Стивеном Джеррардом. Теперь у них по 120 забитых мячей в рамках АПЛ.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. Он переехал на «Энфилд» из итальянской «Ромы». С того времени египтянин принял участие в 258 поединках за мерсисайдцев, в которых отметился 159 забитыми мячами и 64 голевыми передачами.