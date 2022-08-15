Игроки «МЮ» недовольны решением тен Хага оставить Магуайра капитаном

Футболисты «Манчестер Юнайтед» остались недовольны решением главного тренера Эрика тен Хага оставить защитника Гарри Магуайра капитаном команды. Об этом сообщает журналист издания Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст.

По информации источника, в клубе сомневаются в лидерских качествам англичанина. Более того, некоторая часть игроков считает, что Магуайр не должен появляться в основном составе клуба.

Напомним, что ранее капитаном «Манчестер Юнайтед» мог стать Криштиану Роналду, но в силу желания португальского футболиста покинуть клуб, такая возможность больше не рассматривается.