Клопп – о дисквалификации Нуньеса: «Он очень разочарован своими действиями»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий Дарвин Нуньес осознал свою ошибку, которую совершил в матче второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас». Напомним, уругваец получил красную карточку за стычку с защитником Йоакимом Андерсеном. Теперь форвард не поможет своей команде в ближайших трёх матчах чемпионата.

«Я разговаривал с ним. Он очень разочарован своими действиями. Дарвин понимает, что не должен был делать того, что совершил. У нас никогда не было подобных ситуаций раньше, поэтому меня нельзя считать экспертом в подобных разговорах. Нуньес извинился, всё в порядке», – заявил Клопп на пресс-конференции.