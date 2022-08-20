Невилл: «Роналду – лучший в мире, он должен повести команду за собой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что авторитет Криштиану Роналду может помочь команде выйти из кризиса.

«Роналду – звезда, лучший игрок мира. Настало время повести команду за собой, а не размахивать руками.

Я действительно думаю, что Криштиану – единственный игрок в раздевалке «Манчестер Юнайтед», способный взять на себя эти функции. Только он обладает врождёнными качествами, позволяющими преодолеть такой трудный отрезок», – цитирует Manchester Evening News Невилла.

Как сообщалось недавно, Криштиану Роналду по-прежнему настроен уйти в другой клуб, что, впрочем, не подтверждает главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг.