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Реднапп: «МЮ» нужно выбрать 11 игроков, готовых отдать всё в матче с «Ливерпулем»

21 Августа 2022 • 11:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.20 4.30 1.60
22.08 22:00
 

Известный футбольный специалист Гарри Реднапп поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в третьем туре Премьер-лиги.

«У «МЮ» нет игрока, который сейчас взял бы на себя бремя лидера. А ведь им предстоит матч на «Олд Траффорд» против «Ливерпуля». Команда должна быть максимально заряжена. Главному тренеру нужно выбрать 11 футболистов, которые будут готовы отдать все силы на поле. Если они это сделают, стадион будет в огне», - передает слова специалиста таблоид The Sun.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдет в понедельник, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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