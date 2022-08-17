Мората не хочет покидать «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората не хочет покидать команду в это трансферное окно. По информации от The Sun, испанец счастлив в стане «матрасников» и хочет продолжать выступать в Ла Лиге.

По сведениям источника, Мората уже отказал «Манчестер Юнайтед» в летнем переходе. Футболист не заинтересован в возвращении в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе лондонского «Челси».

Напомним, что в первом туре нового сезоне испанской Ла Лиги Мората оформил дубль в выездной игре с «Хетафе».

Последние два сезона Мората провёл в аренде в туринском «Ювентусе», где смог выиграть один Кубок Италии.