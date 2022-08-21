«Челси» не планирует покупать Магуайра

«Челси» не заинтересован в приглашении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Насколько я знаю, сейчас их приоритет — Фофана, и это единственный ответ, который я получил от «Челси», — заявил Романо.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб может обменять американского вингера Кристиана Пулишича на Магуайра.

Действующий контракт 29-летнего защитника с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 38 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» летом 2019 года за 87 миллионов евро. Всего в составе «красных дьяволов» защитник провёл 146 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.