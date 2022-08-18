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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Антони 80 миллионов евро

 
18 Августа 2022 • 13:59 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Аякс
21.08 15:30

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки приобрести вингера «Аякса» Антони, сообщает журналист Барт Сандерс.

По информации источника, английский клуб готов предложить за трансфер 22-летнего бразильца 80 миллионов евро. Однако Сандерс отмечает, что этой суммы будет недостаточно и «Аякс» запросит за своего лидера порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голландский клуб отклонил предложение манкунианцев по Антони в размере 60 миллионов евро.

Действующий контракт бразильца с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе амстердамской команды 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Также на счету вингера два мяча и две передачи в трёх играх текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Антонио Кассано Трансферы футбола - лето 2022
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