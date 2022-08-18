«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Антони 80 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки приобрести вингера «Аякса» Антони, сообщает журналист Барт Сандерс.

По информации источника, английский клуб готов предложить за трансфер 22-летнего бразильца 80 миллионов евро. Однако Сандерс отмечает, что этой суммы будет недостаточно и «Аякс» запросит за своего лидера порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что голландский клуб отклонил предложение манкунианцев по Антони в размере 60 миллионов евро.

Действующий контракт бразильца с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе амстердамской команды 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Также на счету вингера два мяча и две передачи в трёх играх текущего сезона.