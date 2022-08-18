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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У богатейшего человека Великобритании допустили покупку «Манчестер Юнайтед»

 
18 Августа 2022 • 16:59 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

В прессу просочилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести Джим Рэтклифф – богатейший человек Великобритании. Представитель миллиардера дал комментарий на этот счёт.

«Если «Манчестер Юнайтед» будет выставлен на продажу, Джим определённо станет потенциальным покупателем. Если такой вариант возможен, мы были бы заинтересованы в переговорах с целью долгосрочного владения клубом», - сказал представитель Рэтклиффа The Times.

В последние дни в СМИ многое было сказано о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» семьей Глейзеров. Правда, в основном речь шла о миноритарном пакете акций.

Между тем, фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят новую волну протестов против нынешних владельцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Августа 2022 в 17:19
Главное успеть купить до понедельника... А-ха-ха-ха..
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