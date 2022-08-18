У богатейшего человека Великобритании допустили покупку «Манчестер Юнайтед»

В прессу просочилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести Джим Рэтклифф – богатейший человек Великобритании. Представитель миллиардера дал комментарий на этот счёт.

«Если «Манчестер Юнайтед» будет выставлен на продажу, Джим определённо станет потенциальным покупателем. Если такой вариант возможен, мы были бы заинтересованы в переговорах с целью долгосрочного владения клубом», - сказал представитель Рэтклиффа The Times.

В последние дни в СМИ многое было сказано о возможной продаже «Манчестер Юнайтед» семьей Глейзеров. Правда, в основном речь шла о миноритарном пакете акций.

Между тем, фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят новую волну протестов против нынешних владельцев.