Уткин — о переходе Каземиро в «МЮ»: «Для Роналду это серьёзный аргумент — можно вместе пресс покачать»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал решение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остаться в своём нынешнем клубе.

Ранее сообщалось, что 37-летний форвард передумал покидать английский клуб из-за перехода в стан манкунианцев своего давнего партнёра по мадридскому «Реалу» Каземиро.

«Как мы выяснили из комментариев от товарищей по «Реалу», Каземиро — душевный человек и любит тренироваться. Для Роналду это серьёзный аргумент — можно вместе пресс покачать. Но усиление для «МЮ» качественное», — заявил Уткин в эфире шоу «Вечерний Уткин» на Кинопоиске.

Напомним, Каземиро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «4+1». Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 70,65 миллионов евро.