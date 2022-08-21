Каземиро проведёт первую тренировку в составе «МЮ» на следующей неделе

Каземиро завершает процесс перехода из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Трансфер полностью согласован и подтверждён несколькими днями ранее. Бразильский полузащитник прошёл медосмотр в расположении нового клуба, а теперь ожидает, когда будет оформлена виза, докладывает известный журналист Фабрицио Романо. Контракт 30-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года, а также предусматривает опцию автоматического продления на год.

Напомним, что мадридский «Реал» заработает на продаже Каземиро в стан «красных дьяволов» более 70 млн евро без учёта бонусных надбавок.