Каррагер: «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Сити» на миллион миль»

Бывший игрок «Ливерпуля» неприятно удивлён неудачным началом сезона в исполнении команды Юргена Клоппа.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «красные» набрали всего два очка. В сегодняшнем поединке команда потерпела поражение от принципиального соперника – «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Сезон только начался, но уже на этом этапе разница в набранных очках между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» выглядит солидно, учитывая уровень первых, – высказывается Каррагер, выступая на Sky Sports. – Предвидеть настолько слабое начало сезона от такой команды было почти невозможно – «Ливерпуль» установил высокие стандарты в предыдущие годы, но сейчас далёк от этого. Необходимо исправить ситуацию как можно быстрее», – заявил англичанин.

В активе «Манчестер Сити» семь набранных очков, а возглавляет таблицу «Арсенал» с девятью баллами.