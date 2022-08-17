​Полиция закрыла дело в отношении Роналду – он согласился выплатить компенсацию школьнику с аутизмом

Весной после поражения от «Эвертона» Криштиану Роналду был так зол, что на пути в раздевалку выбил мобильный телефон из рук болельщика. Им оказался 14-летний школьник, страдающий аутизмом. И хотя звёздный футболист извинился, полиция завела расследование по поводу той ситуации.

В среду полиция Мерсисайда сделала заявление, в котором сообщила, что Роналду добровольно прибыл в участок и был опрошен в связи с обвинениями в нападении и нанесении ущерба. Роналду вынесли предупреждение, и дело было закрыто. Как сообщает Mirror, португалец согласился выплатить школьнику с аутизмом компенсацию.