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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Полиция закрыла дело в отношении Роналду – он согласился выплатить компенсацию школьнику с аутизмом

 
17 Августа 2022 • 17:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.30 4.30 1.58
22.08 22:00

Весной после поражения от «Эвертона» Криштиану Роналду был так зол, что на пути в раздевалку выбил мобильный телефон из рук болельщика. Им оказался 14-летний школьник, страдающий аутизмом. И хотя звёздный футболист извинился, полиция завела расследование по поводу той ситуации.

В среду полиция Мерсисайда сделала заявление, в котором сообщила, что Роналду добровольно прибыл в участок и был опрошен в связи с обвинениями в нападении и нанесении ущерба. Роналду вынесли предупреждение, и дело было закрыто. Как сообщает Mirror, португалец согласился выплатить школьнику с аутизмом компенсацию.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Августа 2022 в 18:14
В этом, наверное, тоже виноваты все в МЮ. Особенно старина Магуайер... Хе...
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