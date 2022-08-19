Защитник «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Марсель»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в скором времени сменит клубную прописку.

Французский «Марсель» закрывает сделку по аренде ивуарийца с возможностью последующего выкупа, докладывает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо. В настоящий момент представители «Марселя» обсуждают с агентами Байи условия контракта, которые вступят в силу в случае полноценного трансфера игрока в будущем.

Эрик Байи провёл в «Манчестер Юнайтед» шесть лет, отыграв за это время 113 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость 28-летнего защитника составляет 6 млн евро.