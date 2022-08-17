Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень хотел бы усилить атаку своего команды звездой «Манчестер Юнайтед».

По информации СМИ, «Атлетико» остаётся одним из основных претендентов на Криштиану Роналду, несмотря на финансовый вопрос, явно затрудняющий сделку. Как информирует Times Sport, наставник «матрасников» Диего Симеоне попросил руководство клуба продолжать настаивать на переходе 37-летнего форварда, но у боссов «Атлетико» есть определённые сомнения: во-первых, их настораживает преклонный для футбола возраст Роналду, во-вторых – им не нравится, что прошлое португальца тесно связано с «Реалом».