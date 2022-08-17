Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам

 
17 Августа 2022 • 00:51 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Вильярреал
21.08 20:30

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень хотел бы усилить атаку своего команды звездой «Манчестер Юнайтед».

По информации СМИ, «Атлетико» остаётся одним из основных претендентов на Криштиану Роналду, несмотря на финансовый вопрос, явно затрудняющий сделку. Как информирует Times Sport, наставник «матрасников» Диего Симеоне попросил руководство клуба продолжать настаивать на переходе 37-летнего форварда, но у боссов «Атлетико» есть определённые сомнения: во-первых, их настораживает преклонный для футбола возраст Роналду, во-вторых – им не нравится, что прошлое португальца тесно связано с «Реалом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Диего Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
17 Августа 2022 в 01:09
Преклонный возраст?... Ерунда... Зато я..ца все в ботоксе... Это главное... Симеоне теперь ему не соперник .. А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
01:15 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не получал предложений от «МЮ» по Каземиро
00:51 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам 1
00:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»
16 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Малиновский может перебраться в АПЛ
23:53 · Англия. Премьер-лига
Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» внушительную сумму за Каземиро 1
23:13 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»
22:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату запросила мать Рабио у «Манчестер Юнайтед» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду обновил собственный антирекорд 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
Каждый восьмой гол в новом сезоне АПЛ - это автогол
22:24 · Англия. Премьер-лига
В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств
22:15 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд призвал не сравнивать с ним молодого защитника «Арсенала» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Каземиро не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – об удалении: «Осознаю цену своего поступка»
Все новости
Рекомендуем