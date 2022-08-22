Клопп – о Диасе: «В матче с «Кристал Пэлас» он отрабатывал за троих»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступления Луиса Диаса на старте сезона. Напомним, что колумбиец отметился одним голом в двух матчах Английской премьер-лиги.

«Он отлично стартовал. В матче с «Манчестер Сити» он играл хорошо, с «Фулхэмом» ему не повезло, а вот с «Кристал Пэлас» Луис действовал потрясающе. Когда мы играли в меньшинстве, он отрабатывал за троих», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Луис Диас в прошлом сезоне зимой перебрался из «Порту» в «Ливерпуль». В кампании 2021/22 колумбийский вингер отметился четырьмя голами в чемпионате Англии.