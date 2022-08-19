«МЮ» не сдаётся в борьбе за Антони, последнее предложение клуба в 80 миллионов евро было отклонено

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд заполучить вингера амстердамского «Аякса» Антони. По информации от журналиста Фабрицио Романо, до конца трансферного окна «красные дьяволы» планируют сделать ещё одно предложение по приобретению бразильца.

Напомним, что пару дней назад «Аякс» отказался продавать Антони в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро. Клуб твёрдо намерен сохранить бразильца, но 90-100 миллионов евро могут заставить руководство амстердамцев передумать.

Напомним, что год назад «Манчестер Юнайтед» потратил 80 миллионов евро на другого игрока правого фланга атаки – Джедона Санчо, который в прошлом сезоне отметился тремя голами и тремя ассистами в АПЛ.