Саа – о матче «МЮ» против «Ливерпуля»: «Первые 30 минут станут определяющими»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о предстоящей встрече «красных дьяволов» с «Ливерпулем».

«Первые полчаса игры будут очень показательными – этот отрезок покажет, какой будет общая картина матча, – рассказывает Саа в интервью английским СМИ. – Если игроки «Юнайтед» не смогут на протяжении всего поединка умело вести борьбу – они будут уничтожены, как это чаще всего бывает в матчах против «Ливерпуля», – считает француз.

Встреча третьего тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдёт 22 августа. Обе команды пока не знают побед на старте чемпионата.