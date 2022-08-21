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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саа – о матче «МЮ» против «Ливерпуля»: «Первые 30 минут станут определяющими»

 
21 Августа 2022 • 21:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 22 ч. 32 мин.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о предстоящей встрече «красных дьяволов» с «Ливерпулем».

«Первые полчаса игры будут очень показательными – этот отрезок покажет, какой будет общая картина матча, – рассказывает Саа в интервью английским СМИ. – Если игроки «Юнайтед» не смогут на протяжении всего поединка умело вести борьбу – они будут уничтожены, как это чаще всего бывает в матчах против «Ливерпуля», – считает француз.

Встреча третьего тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» пройдёт 22 августа. Обе команды пока не знают побед на старте чемпионата.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Луи Саа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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