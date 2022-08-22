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Клопп рассказал, какая позиция в «Ливерпуле» нуждается в усилении

 
22 Августа 2022 • 01:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
5.00 4.20 1.63
Через 20 ч. 40 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше не считает, что клубу не нужны трансферы до закрытия летнего окна.

«Нам приходится иметь дело с игроками, которые находятся в нашем расположении, даже если мы теряем кого-то из-за травм. Однако, конечно, было бы здорово подписать нового полузащитника», – сказал немецкий специалист в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед».

Этим летом «Ливерпуль» укрепил состав тремя игроками, из которых дорогостоящим можно назвать только одного – Дарвина Нуньеса, купленного у «Бенфики» за 75 млн евро. Клопп неоднократно заявлял, что доволен составом команды, но был вынужден пересмотреть свою позицию после ряда травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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