Клопп рассказал, какая позиция в «Ливерпуле» нуждается в усилении

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше не считает, что клубу не нужны трансферы до закрытия летнего окна.

«Нам приходится иметь дело с игроками, которые находятся в нашем расположении, даже если мы теряем кого-то из-за травм. Однако, конечно, было бы здорово подписать нового полузащитника», – сказал немецкий специалист в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед».

Этим летом «Ливерпуль» укрепил состав тремя игроками, из которых дорогостоящим можно назвать только одного – Дарвина Нуньеса, купленного у «Бенфики» за 75 млн евро. Клопп неоднократно заявлял, что доволен составом команды, но был вынужден пересмотреть свою позицию после ряда травм.