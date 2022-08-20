Фердинанд нашёл минусы в переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о переходе экс-полузащитника мадридского «Реала» Каземиро в английский клуб.

По мнению Фердинанда, этот трансфер несёт с собой не только положительные моменты, но и несколько минусов для «красных дьяволов».

«Есть ли негативные моменты? Да. Его возраст, безусловно. Ему уже 30 лет. Не сказал бы, что это прям большой минус, но если рассуждать с точки зрения бизнеса, то здесь будет нулевая отдача в плане его перепродажи», — приводит слова Фердинанда The Sun.

Также экс-футболист отметил высокую стоимость сделки по переходу Каземиро, которая составляет почти 100 миллионов евро.

Напомним, что бразильский полузащитник выступал за «Реал» с 2013 года. Всего в составе «сливочных» Каземиро провёл 336 матчей, забив 31 гол и отдав 29 результативных передач.